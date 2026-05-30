В Мурманске пройдет серия мастер-классов по оказанию первой помощи детям

В Мурманской области в рамках губернаторского проекта «На Севере - малыш» пройдет серия мастер-классов для родителей по оказанию первой помощи детям. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области в рамках губернаторского проекта «На Севере - малыш» пройдет серия мастер-классов для родителей по оказанию первой помощи детям.

«На занятиях разберем алгоритм действий при отсутствии у ребенка сознания и дыхания, как правильно помочь, если малыш подавился и инородное тело попало в дыхательные пути, другие неотложные состояния, требующие первой помощи. Каждый участник сможет отработать приемы на специальных тренажерах под контролем медиков», - рассказали в Мурманской областной детской клинической больнице.

Первый мастер-класс состоялся 29 мая на базе детской поликлиники на ул. Папанина, 1 в Мурманске. Также практические занятия пройдут 5, 19, 26 июня и 3 июля. Для участия необходима регистрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru