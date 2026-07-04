В стенах МАУ зарегистрируют студенческий брак

Церемония состоится в День семьи, любви и верности - 8 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В стенах Мурманского арктического университета состоится выездная регистрация брака студентов в рамках федерального проекта Минобрнауки России «Семейный диплом». Мужем и женой станут студент третьего курса направления «Строительство» Виталий Таранченко и студентка второго курса «Инноватики» Анастасия Соколова.

«Их история — это история о том, как университет становится не только местом учебы, но и пространством, где рождаются настоящие чувства и большие мечты. После торжественной части гостей ждет фотосессия и праздничный фуршет», - рассказали в МАУ.

Церемония состоится в День семьи, любви и верности - 8 июля.

Напомним: три семьи из Мурманской области стали финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», сообщили в региональном правительстве.

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