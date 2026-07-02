Три семьи из Мурманской области прошли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителей объявят в День семьи, любви и верности. Фото: Правительство Мурманской области

Три семьи из Мурманской области стали финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», сообщили в региональном правительстве.

В итогом этапе, который пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж», Крльское Заполярье представят семья Полетаевых, семья Шашмуриных, Было, Улезько и семья Витовских, Леонтьевых.

«Всего от Кольского Заполярья участниками второго сезона конкурса стали 1 129 семей, это 3 586 человек», - рассказали в региональном правительстве.

Главные призы для победителей - 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победителей объявят в День семьи, любви и верности.

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