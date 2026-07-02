В Мурманской области официально разрешили купальный сезон

У пляжей есть график работы: «Северный пляж Ура-Губа» открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, «Аврора Пляж» работает круглогодично в любое время суток, для купания доступен по 15 августа в пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00. Фото: Администрация Кольского района

В Мурманской области с 1 июля заработали два единственных официальных пляжа, дав старт купальному сезону. Вне этих локацией купаться запрещено.

Первый пляж - «Аврора-Пляж» - находится на озере Канентъявр (49-й км трассы Мурманск – Серебрянская ГЭС), второй - «Северный пляж Ура-Губа» - на реке Ура. Вход на них свободный.

«Пляжи готовы к приему гостей: специалисты провели необходимые исследования воды, на берегу дежурят спасатели, для комфортного отдыха оборудованы раздевалки, душевые, санитарные модули и урны. Точки общепита на пляжах пока не открылись: гостям советуют брать перекус и воду с собой», - рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.

При этом у пляжей есть график работы: «Северный пляж Ура-Губа» открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, «Аврора Пляж» работает круглогодично в любое время суток, для купания доступен по 15 августа в пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00. Купаться можно только при желтом флаге.

Напомним: в Мурманской области электростанций - на любой вкус, от атомной станции и ветряков до ТЭЦ и ГЭС. Последние появились на Кольском полуострове благодаря богатству его водоемов, и именно с них началось развитие энергетической базы Кольской энергосистемы. Лишь в 60-х годах прошлого века стали появляться иные варианты. А днем рождения энергосистемы Мурманской области считается 22 мая: в 1936 году приказом наркомата тяжелой промышленности СССР было создано Кольско-Карельское районное энергетическое управление «Колэнерго».

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