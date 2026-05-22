Река бежит - лампочка горит. Как зарождались гидроэлектростанции на Кольском полуострове

В Мурманской области электростанций - на любой вкус, от атомной станции и ветряков до ТЭЦ и ГЭС. Последние появились на Кольском полуострове благодаря богатству его водоемов, и именно с них началось развитие энергетической базы Кольской энергосистемы. Лишь в 60-х годах прошлого века стали появляться иные варианты. А днем рождения энергосистемы Мурманской области считается 22 мая: в 1936 году приказом наркомата тяжелой промышленности СССР было создано Кольско-Карельское районное энергетическое управление «Колэнерго».

Первая, но вторая

Среди всех рек Мурманской области Нива, берущая начало в самом большом озере Кольского полуострова – Имандре, - не самая протяженная или бурная. Но зато практически не замерзает зимой и очень порожистая. Именно здесь в 1930 году начали строить первую гидроэлектростанцию Кольского Заполярья - Нива ГЭС-2.

Почему же она первая, но номер имеет второй? Это ее номер в каскаде: Нива ГЭС-1 находится у Полярных Зорь, а Нива ГЭС-3 - у Кандалакши. Нива ГЭС-2 - вторая по мощности на реке Нива, лидерство у ГЭС-3.

Строительство первой гидроэлектростанции было особенным во всем. Стройку завершили в рекордно короткие сроки - уже 30 июня 1934 года запустили первый агрегат. И это при том, что у проектировщиков и строителей не было опыта работы в условиях Крайнего Севера. Для работ в непростых условиях со всего Союза собрали спецпереселенцев: заключенных, раскулаченных крестьян, бывших дворян, монахов, офицеров царской армии. Прежде чем построить ГЭС, им надо было построить себе жилье - так появился поселок Нивастрой, который сейчас известен как Нивский.

Следы войны

Сейчас на Нива ГЭС-2 стоит современное оборудование, но вот о времени постройки напоминают крепкие дубовые перила, хорошо сохранившийся паркет, портрет Сергея Кирова в машинном зале - к слову, известный политический деятель здесь бывал, изучая работу энергосистемы. Но чтобы увидеть артефакты тех времен, когда рождались гидроэлектростанции, надо приехать на Нива ГЭС-3, где находится музей.

Один из первых вопросов по ГЭС в Нивском, после ее порядкового номера, - почему ее построили именно здесь? Ответ кроется в промышленном становлении региона: были открыты богатейшие месторождения в Хибинах и других массивах. Но это сейчас Мурманская область - энергоизбыточный регион, а в начале ХХ века был энергетический кризис, который стопорил не только разработку земной сокровищницы, но и работу железной дороги с портом. Потенциал будущей Апатитско-Кировской АНОФ помог запустить и освоение энергии воды.

Нива ГЭС-2 успели построить до Великой Отечественной войны, после нее начали расти и другие гидроэлектростанции. Когда началась война, именно первая ГЭС региона оказалась в уязвимом положении: самые ожесточенные бои шли на севере со стороны Норвегии и на Кандалакшском направлении, которое нещадно бомбили.

«Когда настало это трудное время, в работе оставили только один гидроагрегат, так как выработка электроэнергии все равно была критически важна для региона, а остальное эвакуировали в Казахстан. У нас можно увидеть след от попавшей в машинный зал бомбы: над гидроагрегатом был сделан деревянный шатер, стоял кран, куда при авианалете попали осколки снаряда. К счастью, никто не пострадал», - рассказывает начальник электромашинного цеха № 1 Нива ГЭС-2 Дмитрий Агаев.

Жить вечно?

По его словам, предельного срока эксплуатации у ГЭС нет: если за ними хорошо ухаживать, то работать будут вечно, лишь бы вода была в реках. На Нива ГЭС-2 в начале ее существования были деревянные водоводы - огромные трубы, подающие воду из водоприемника с перепадом высоты в 36 метров к турбинам, которые за секунду прогоняют 160 кубометров. Сейчас они сделаны уже из современных материалов, но заменили их только в 80-х годах, так что прослужили они славно. В 90-х полностью заменили турбины. А вот технология выработки электроэнергии не изменилась - есть подвижная вода, будет и энергия. Энергетики с улыбкой говорят: зачем менять то, что прекрасно работает. Благо, реки Мурманской области полноводны и быстры.

А вот что надо менять на ГЭС, так это ее «мозг».

«Недавно на Нива ГЭС-2 заменили систему управления гидроагрегатами, которая физически и морально устарела, на современную процессорную систему автоматического управления российского производства. Контролировать все можно удаленно, с главного щита управления», - объясняет начальник отдела автоматизации филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Иван Яковлев.

Одна из неочевидных сторон жизни ГЭС - обилие растений. В теплых помещениях им настолько вольготно, что растут и пальмы (их можно встретить в Раякоски), и лимоны. Они, кстати, плодоносят, лимон на ГЭС-1 впервые зацвел в 1956 году, но сотрудники улыбаются: пробовали, да больно кислые.

Сменяя поколения

В музее при Нива ГЭС-3 можно найти фотографии с ударных строек. Их участники уже вряд ли живы, зато потомки помнят, что сделали их деды и отцы для региона.

У мастера цеха Нижне-Туломской ГЭС Александра Букина дедушка занимался строительством Нивской ГЭС, за что был отмечен орденом «Знак Почета». Александр Петрович тоже пошел по стопам родных - с 80-х годов трудится на Нижне-Туломской ГЭС.

Для Александра Букина эта станция - не просто место работы, а часть семейной истории, которая началась еще в годы первых больших строек на Кольском Севере. Сегодня он знает о Нижне-Туломской ГЭС практически все: от тяжелых будней ее строителей до современных технологий, которые помогают станции оставаться надежной даже спустя почти 90 лет после запуска.

Построили за три, хотя требовалось пять

Проект Нижне-Туломской ГЭС разработал институт «Ленгидропроект». Его утвердили в декабре 1933 года, а уже через два месяца на месте будущей станции начались буровзрывные работы. Причем строители взялись сразу за все ключевые объекты: одновременно возводили плотину, водосброс, машинный зал и обустраивали поселок Мурмаши.

Стройку курировал НКВД. Сюда направляли заключенных с завершающегося строительства Беломорско-Балтийского канала. Работать приходилось в суровых северных условиях и практически без современной техники. О том, каким тяжелым был этот труд, Александр Букин рассказывает без прикрас:

«Спину сорвать можно было легко, катая такую тачку по 10-14 часов. Если план заключенный не выполнял, ему выдавали слабопропеченный хлеб, а если выполнял, то хорошую буханку давали. А если перевыполнял - появлялась возможность увидеться с родственниками и снижали срок».

Несмотря на все сложности, строительство продвигалось рекордными темпами. Ради создания водохранилища пришлось затопить 170 гектаров сельхозугодий и перенести три десятка строений. Но если большинство гидроэлектростанций того времени строились около пяти лет, то Нижне-Туломскую возвели всего за три года.

Первый гидроагрегат заработал 13 января 1937 года. Тогда станция считалась самой северной ГЭС в мире. Следующие агрегаты вводили поэтапно: в 1938, 1939 и 1941 годах, буквально накануне Великой Отечественной войны.

Энергия для Мурманска, флота и железной дороги

Запуск Нижне-Туломской ГЭС стал важным событием для всего региона. Электроэнергию получили предприятия Мурманска и окрестностей, Кировская железная дорога и Северный флот. Одновременно строились линии электропередач в сторону Лопарской, Оленьей и Полярного. Тогда же начали формировать единую энергосистему, объединяющую Туломскую и Нивскую ГЭС.

Есть у станции и своя инженерная достопримечательность: во время строительства через плотину оборудовали специальный рыбоход для семги, которая поднимается вверх по Туломе на нерест. Его до сих пор считают одним из лучших в мире.

«В 30-х годах советские власти подумали о поддержании семужьего стада, которое проходит на нерест выше по Туломе. Рыбоход длиной порядка 500 метров колодезного типа. Есть участки быстротока и участки с плавным течением воды, чтобы рыба могла отдохнуть», - рассказывает Александр Петрович.

Развитие энергетики на Кольском полуострове потребовало создания единого центра. Постоянным местом работы Кольско-Карельского районного энергетического управления «Колэнерго» определили поселок Мурмаши.

Спустя несколько месяцев после запуска станции, 13 января 1937 года, Нижне-Туломскую ГЭС передали от НКВД гражданскому персоналу. Напоминанием об этом событии до сих пор служит большая оранжевая надпись в щитовом отделении.

Кстати, именно здесь находится одна из важных систем защиты станции. Если случится серьезная авария и автоматика не справится, в действие вступят огромные 30-тонные щиты. Они опускаются на цепях и перекрывают поток воды к агрегатам, защищая оборудование от повреждений. Конструкция проста, но надежна - именно по такому принципу и создавались многие системы той эпохи.

Как изменилась станция за полвека

Вода через гидроагрегаты станции идет без остановки круглый год, но дважды - весной и осенью - проходит особенно большой объем воды во время водосбросов. А сама ГЭС за десятилетия серьезно обновилась. Показывая старое рабочее колесо первого агрегата, которое стало маленькой достопримечательностью, Александр Букин вспоминает, какой путь прошла станция.

«За почти 50 лет, что я здесь работаю, конечно, поменялось гидротурбинное оборудование. Мы стоим у рабочего колеса от первого агрегата 40-х годов - оно осталось как память. Такие колеса поворотно-лопастные, а сейчас у нас стоят пропеллерные. При реконструкции агрегаты были мощностью 12,5 МВт, а сейчас - 14,3», - говорит специалист.

Сердцем станции является машинный зал. Именно здесь энергия воды превращается в электричество, которое затем поступает в дома, на предприятия и важнейшие объекты региона. Там уже электроэнергия преобразуется в тепловую, например, когда кипятишь чайник, либо, например, в механическую, когда работает стиральная машина.

Сегодня управление станцией автоматизировано. На главном щите управления начальник смены в режиме реального времени видит параметры всего оборудования: температуру, давление и другие показатели.

«Это щит управления, где ведется контроль за состоянием всего оборудования нашей ГЭС. У нас три открытых распределительных устройства - 150 кВ, 110 кВ и 35 кВ и закрытое на 6 кВ. По кабельным линиям от них осуществляется электроснабжение Мурмашей, Мурманска, военные потребители, аэропорта города. У нас есть система контроля за генераторами, я вижу все на компьютере. Если возникает неисправность, появляется сигнал, на который я отправляю дежурного монтера провести осмотр», - рассказывает начальник смены Сергей Дементьев.

Большие работы под водой

Работа на станции не прекращается ни на день. Сейчас специалисты готовятся к масштабным ремонтным работам на гидротехнических сооружениях, в чем помогут водолазы.

«В прошлом году мы обследовали гидротехнические сооружения ГЭС и приступили к реализации проекта. Весной водолазы подготовили бетонную часть, чтобы после пропуска паводковой воды можно было приступить к восстановлению бетона и дефектов под водой, которые обнаружили при обследовании. На июль мы остановим все агрегаты, днем генерации электроэнергии не будет, она будет вестись только ночью, однако на энергоснабжении потребителей это не отразится», - рассказал о планах начальник Нижне-Туломской ГЭС Илья Дубровский.

Сегодня Кольская энергосистема сочетает в себе почти все виды энергии. Здесь работают гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, атомная станция, ветропарк и даже приливная электростанция. Такое разнообразие источников энергии редко встречается в одном регионе страны.

После реформы электроэнергетики гидроэлектростанции Мурманской области, которые раньше входили в состав «Колэнерго», стали частью ТГК-1.

