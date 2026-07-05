На дороге Апатиты - аэропорт «Хибины» пройдет бег по шоссе

Площадкой для соревнований станет дорога Апатиты - аэропорт «Хибины». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 и 11 июля в Апатитах состоится фестиваль «Солнечные ночи», участники которого пробегут по шоссе и будут заниматься северной ходьбой. Площадкой для соревнований станет дорога Апатиты - аэропорт «Хибины».

«В связи с проведением официального спортивного мероприятия планируется прекращение движения по данной автодороге от поворота с пр. Сидоренко до «11» км с 23.00 10 июля до 03.00 часов 11 июля», - рассказали организаторы.

Напомним: участники фестиваля «Рост» создадут в Мурманске 12 арт-объектов.

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