Участники фестиваля «Рост» создадут в Мурманске 12 арт-объектов

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 4 по 19 июля в Мурманске пройдет Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ». Это будет уже шестой сезон, за предыдущие пять лет участники создали в областном центре 69 арт-объектов, этим летом их количество увеличится еще на 12.
К «РОСТу» в 2026 году присоединятся Мурманский областной краеведческий музей, отмечающий свое 100-летие, и Центр научно-технологического творчества «Родина».
Помимо создания арт-объектов, программа фестиваля будет насыщена мероприятиями для зрителей. Всего запланированы 15 мастер-классов, лекций, творческих встреч и т.д.
«4 и 5 июля впервые в таком формате регион также отметит День архитектора: запланированы экскурсии, лекции, занятия для детей, мастер-классы, йога под открытым небом, вечер электронной музыки и концерты. Приглашаю всех северян принять участие», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.
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