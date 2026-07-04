Празднование Дня архитектора состоится 4 и 5 июля на площади у морвокзала. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске впервые отметят День архитектора в новом формате - праздник станет частью фестиваля «РОСТ», который стартует в эти же дни.

«Для вас подготовлена насыщенная программа: йога, мастер-класс для детей, вечер электронной музыки, урбанистическая экскурсия. Особое место в программе займет открытый лекторий - уникальная возможность пообщаться с архитекторами», - рассказали в министерстве градостроительства Мурманской области.

На некоторые мероприятия нужна регистрация. Фото: Министерство градостроительства Мурманской области

На некоторые мероприятия нужна регистрация. Празднование Дня архитектора состоится 4 и 5 июля на площади у морвокзала.

Напомним: Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.

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