Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске впервые отметят День архитектора в новом формате - праздник станет частью фестиваля «РОСТ», который стартует в эти же дни.
«Для вас подготовлена насыщенная программа: йога, мастер-класс для детей, вечер электронной музыки, урбанистическая экскурсия. Особое место в программе займет открытый лекторий - уникальная возможность пообщаться с архитекторами», - рассказали в министерстве градостроительства Мурманской области.
На некоторые мероприятия нужна регистрация. Празднование Дня архитектора состоится 4 и 5 июля на площади у морвокзала.
Напомним: Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.
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