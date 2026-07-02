Июнь-2026 в Мурманске вошел в топ-3 по осадкам за всю историю метеонаблюдений

Июнь 2026 года в Мурманске стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Мурманске стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений в городе.

«В областном центре выпало 119,2 мм осадков, что составляет более двух месячных климатических норм (217 %)», - сообщает Мурманское УГМС.

При этом май 2026 года стал самым «мокрым», также месяц вошел в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений.

«С учетом того, что оба месяца вышли значительно теплее нормы - неудивительно, что в лесу такое количество комаров и мошкары», - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Напомним: комплексный анализ, который провели ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института на побережье Карского моря, чтобы изучить условия горизонтальной видимости, показал, что глобальное потепление делает навигацию по Северному морскому пути сложнее.

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