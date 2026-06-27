На трассе Северного морского пути стало больше опасных туманов

Зимой судам мешают метели, летом - туманы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Комплексный анализ, который провели ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института на побережье Карского моря, чтобы изучить условия горизонтальной видимости, показал, что глобальное потепление делает навигацию по Северному морскому пути сложнее.

Специалисты пришли к выводу, что начиная с 1990-х годов, частота опасного снижения дальности видимости на трассе Северного морского пути устойчиво растет, что увеличивает актуальность оперативного и качественного обеспечения судов гидрометеорологической информацией.

«Условия ограниченной видимости имеют два сезонных максимума: зимой (январь-февраль) и летом (июль). Зимой главная причина – метели, возникающие при скорости ветра от 6 м/с и выше. Летом – туманы, которых становится все больше по мере того, как тающий морской лед открывает поверхность воды и насыщает атмосферу водяным паром», - сообщает пресс-служба ААНИИ.

Для больших судов снижение видимости до 200 метров уже становится опасным.

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