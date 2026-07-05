Спас на Водах в Мурманске возобновляет ежедневные богослужения

Храм Спас на Водах в Мурманске сообщает, что с 1 июля возобновил ежедневные богослужения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Храм Спас на Водах в Мурманске сообщает, что с 1 июля возобновил ежедневные богослужения.

«Приходите на службы на соборную молитву о наших воинах, о наших чадах-абитуриентах (для них ведь это так важно: они так старались в школе и сейчас стоят на пороге следующего этапа взросления), о будущих мамочках, носящих во чреве чад, о путешествующих (лето ведь!), приходите в дни своих именин и важных дат», - рассказали в группе храма в ВК.

Сейчас в нем идет ремонт, но работа продолжается - Спас на Водах открыт с 8.00 до 20.00.

Напомним: жители Мурманска могут сдать старые нательные крестики.

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