Жители Мурманска могут сдать старые нательные крестики

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Мурманская епархия сообщает об открытии сбора старых нательных крестов по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.
«Зачастую они находятся в небрежении. Этим крестикам, за каждым из которых стоит история человека, будет воздано должное почитание размещением их на едином поклонном кресте», - рассказали в Мурманской епархии.
Принести крестики можно по адресу Мурманск, ул. Зеленая, 11 в часы работы.
Напомним: в Териберке планируют восстановить два утраченных храма - Илии Пророка и Грузинской иконы Божией Матери. Оба здания воссоздадут в их историческом облике, поскольку сохранились подробные описания и фотографии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru