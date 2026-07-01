Жители Мурманска могут сдать старые нательные крестики

Принести крестики можно по адресу Мурманск, ул. Зеленая, 11 в часы работы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская епархия сообщает об открытии сбора старых нательных крестов по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

«Зачастую они находятся в небрежении. Этим крестикам, за каждым из которых стоит история человека, будет воздано должное почитание размещением их на едином поклонном кресте», - рассказали в Мурманской епархии.

Принести крестики можно по адресу Мурманск, ул. Зеленая, 11 в часы работы.

Напомним: в Териберке планируют восстановить два утраченных храма - Илии Пророка и Грузинской иконы Божией Матери. Оба здания воссоздадут в их историческом облике, поскольку сохранились подробные описания и фотографии.

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