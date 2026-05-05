Два утраченных старинных храма построят заново в Териберке

Первоочередная задача церкви — оформить земельные участки. После этого начнется сбор средств. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Териберке планируют восстановить два утраченных храма - Илии Пророка и Грузинской иконы Божией Матери. Оба здания воссоздадут в их историческом облике, поскольку сохранились подробные описания и фотографии, рассказал «АиФ-Мурманск» настоятель Свято-Андреевского морского собора в Североморске протоиерей Александр Козачук.

Сейчас идет визуализация будущих строений. Также решается, из какого материала их делать: использовать традиционный сруб, как в старину, или современную каркасно-щитовую технологию, которая лучше защищает от сильного ветра.

«Сегодня старейшее поморское поселение на Кольском берегу может и должно стать центром исторического туризма и православного паломничества. Но организация полноценных паломнических маршрутов невозможна без возрождения существовавших здесь ранее храмов», - считает отец Александр.

Первоочередная задача церкви — оформить земельные участки. После этого начнется сбор средств. Помогать в этом будет фонд восстановления культурного наследия «Культурный ковчег». Возможно, пожертвуют и промысловые компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru