Всероссийская конференция «Звезда Севера» пройдет в Ненецком автономном округе

Проект появился в Мурманской области в 2020 году и со временем перешел на другие регионы: Калининградскую и Архангельскую области, Севастополь и Камчатку. Фото: пресс-служба Единого волонтёрского центра

В 2027 году в Ненецком автономном округе пройдет всероссийского проекта по поддержке жен военнослужащих «Звезда Севера». Соглашение об этом было подписано на II Форуме женщин Севера, участие приняли руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Проект появился в Мурманской области в 2020 году и со временем перешел на другие регионы: Калининградскую и Архангельскую области, Севастополь и Камчатку.

«Как и другие мероприятия всероссийского социального проекта «Звезда Севера», конференция в новом регионе получит собственное название. Благодаря администрации Ненецкого автономного округа и Совету Евразийского женского форума, а также нашему опыту по организации таких событий, женщины еще одного арктического региона получат новые знания от лучших всероссийских экспертов и местных спикеров, которые всегда принимают участие в проекте», – рассказала Евгения Чибис.

Напомним: с 4 по 19 июля в Мурманске пройдет Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ». Это будет уже шестой сезон, за предыдущие пять лет участники создали в областном центре 69 арт-объектов, этим летом их количество увеличится еще на 12.

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