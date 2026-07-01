Перекресток Копытова-Бабикова в Мурманске признали аварийно-опасным

Администрация Мурманска выявила новый аварийно-опасный перекресток в городе. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте администрации Мурманска опубликовано постановление за подписью главы Ивана Лебедева об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог общего пользования муниципального образования городской округ город-герой Мурманск за 2025 год.

В списке - только один объект: перекресток улицы Капитана Копытова и проезда Михаила Бабикова.

«Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска организовать разработку первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках дорог общего пользования», - говорится в постановлении.

Напомним: на портале «Наш Север» заработала специальная форма для обращений жителей Мурманской области по состоянию дорог. Это часть проекта «Народный контроль состояния дорог». Поручение о таком методе губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона 22 июня.

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