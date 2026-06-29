Жители Мурманской области могут пожаловаться на качество дорог

Чтобы оставить обращение, нужно на главной странице портала найти блок «Народный контроль состояния дорог», обязательно указать адрес, где есть проблема, описать ее и добавить фотографию. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На портале «Наш Север» заработала специальная форма для обращений жителей Мурманской области по состоянию дорог. Это часть проекта «Народный контроль состояния дорог». Поручение о таком методе губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона 22 июня.

« Когда сезон в разгаре и объем ремонтов большой – важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Контролируем вместе и не только! Сообщить можно о любой дорожной проблеме», - рассказали в правительстве Мурманской области.

Чтобы оставить обращение, нужно на главной странице портала найти блок «Народный контроль состояния дорог», обязательно указать адрес, где есть проблема, описать ее и добавить фотографию.

Напомним: в Мурманской области завершили работы на очередном участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Ремонт шел по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru