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НовостиОбщество29 июня 2026 8:50

Жители Мурманской области могут пожаловаться на качество дорог

На портале «Наш Север» появилась форма обращения для жалоб на состояние дорог
Ника СВЕТЛОВА
Чтобы оставить обращение, нужно на главной странице портала найти блок «Народный контроль состояния дорог», обязательно указать адрес, где есть проблема, описать ее и добавить фотографию.

Чтобы оставить обращение, нужно на главной странице портала найти блок «Народный контроль состояния дорог», обязательно указать адрес, где есть проблема, описать ее и добавить фотографию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На портале «Наш Север» заработала специальная форма для обращений жителей Мурманской области по состоянию дорог. Это часть проекта «Народный контроль состояния дорог». Поручение о таком методе губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона 22 июня.

« Когда сезон в разгаре и объем ремонтов большой – важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Контролируем вместе и не только! Сообщить можно о любой дорожной проблеме», - рассказали в правительстве Мурманской области.

Чтобы оставить обращение, нужно на главной странице портала найти блок «Народный контроль состояния дорог», обязательно указать адрес, где есть проблема, описать ее и добавить фотографию.

Напомним: в Мурманской области завершили работы на очередном участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Ремонт шел по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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