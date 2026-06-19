На «Серебрянке» завершили ремонт наиболее изношенных участков

Работы проводились на участке с нулевого по 13 километр. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области завершили работы на очередном участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Ремонт шел по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Работы проводились на участке с нулевого по 13-й километр. Новый асфальт уложили на наиболее изношенных отрезках дороги общей протяженностью семь километров», - сообщили в минтрансе региона.

Помимо обновления дороги подрядчик выполнил расчистку полосы отвода от кустарника и мелколесья, укрепил обочины и нанес новую дорожную разметку.

Трасса Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами имеет важное значение для региона. Она обеспечивает транспортное сообщение с системой Серебрянских гидроэлектростанций, а также ведет к популярным туристическим направлениям. По этой дороге жители и гости региона добираются к озеру Канентьявр и селу Териберка.

Также в этом году на «Серебрянке» обновляют мосты через ручей и реку Териберка.

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