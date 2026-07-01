По нацпроекту «Кадры» в Мурманской области трудоустроили 90 человек

В Кадровом центре рассказали, что самым востребованным направлением нацпроекта «Кадры» в заполярной службе занятости остается профессиональное обучение и дополнительное образование. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области подвел результаты работы в рамках нацпроекта «Кадры» за первое полугодие 2026 года - в регионе трудоустроили 90 человек.

«Ключевые направления – привлечение кадров из других регионов, субсидирование найма отдельных категорий граждан и профессиональное обучение. Благодаря программе «Мобильность 2.0» в Мурманскую область переехали и трудоустроились на местные предприятия восемь специалистов из других регионов страны. А субсидии работодателям за найм отдельных категорий граждан получили 10 предприятий», - рассказали в министерстве труда и социального развития Мурманской области

В Кадровом центре рассказали, что самым востребованным направлением нацпроекта «Кадры» в заполярной службе занятости остается профессиональное обучение и дополнительное образование.

Напомним: если еще недавно по ряду секторов рынка труда наблюдался острый кадровый дефицит, то сейчас тенденция иная. На фоне охлаждения спроса, снижения инвестиций и экономической активности снизилась и напряженность с кадрами. Более того, на ряде предприятий антикризисной мерой стала работа с персоналом не в пользу последнего.

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