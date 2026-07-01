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НовостиЭкономика1 июля 2026 9:20

У одного жителя Мурманской области есть в среднем четыре банковских карты

За первый квартал 2026 года жители Мурманской области совершили операций по картам на 211,4 млрд рублей
Ника СВЕТЛОВА
За первый квартал этого года северяне совершили более 93,2 миллиона безналичных операций на общую сумму 211,4 миллиарда рублей.

За первый квартал этого года северяне совершили более 93,2 миллиона безналичных операций на общую сумму 211,4 миллиарда рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области выпущено более 2,8 миллиона банковских карт. Такие данные, актуальные к 1 апреля 2026 года, представило Отделение Банка России по Мурманской области. На одного жителя региона приходится в среднем четыре карточки.

За первый квартал этого года северяне совершили более 93,2 миллиона безналичных операций на общую сумму 211,4 миллиарда рублей. Этот показатель меньше 2025 года: на 11% по количеству и на 8% – по объему. Чаще всего жители Мурманской области банковскими картами оплачивают товары и услуги. Также северяне стали реже снимать наличные.

«В регионе трансформируется платежная инфраструктура. Количество банкоматов несколько сократилось, но в то же время число POS-терминалов – выросло. За год количество таких устройств в торговле и сфере услуг увеличилось более чем на 5%, до почти 25 тыс. штук», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним: Отделение Банка России по Мурманской области подвело итоги по кредитованию за первый квартал 2026 года. Как показала статистика, северяне стали чаще брать банковские займы: в сравнении с таким же периодом прошлого года +29%. В первом квартале общая сумма кредитов составила 33,2 миллиарда рублей.

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