У одного жителя Мурманской области есть в среднем четыре банковских карты

За первый квартал этого года северяне совершили более 93,2 миллиона безналичных операций на общую сумму 211,4 миллиарда рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области выпущено более 2,8 миллиона банковских карт. Такие данные, актуальные к 1 апреля 2026 года, представило Отделение Банка России по Мурманской области. На одного жителя региона приходится в среднем четыре карточки.

За первый квартал этого года северяне совершили более 93,2 миллиона безналичных операций на общую сумму 211,4 миллиарда рублей. Этот показатель меньше 2025 года: на 11% по количеству и на 8% – по объему. Чаще всего жители Мурманской области банковскими картами оплачивают товары и услуги. Также северяне стали реже снимать наличные.

«В регионе трансформируется платежная инфраструктура. Количество банкоматов несколько сократилось, но в то же время число POS-терминалов – выросло. За год количество таких устройств в торговле и сфере услуг увеличилось более чем на 5%, до почти 25 тыс. штук», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним: Отделение Банка России по Мурманской области подвело итоги по кредитованию за первый квартал 2026 года. Как показала статистика, северяне стали чаще брать банковские займы: в сравнении с таким же периодом прошлого года +29%. В первом квартале общая сумма кредитов составила 33,2 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru