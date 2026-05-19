Жители Мурманской области стали чаще брать кредиты

В основном рост обеспечила ипотека. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Банка России по Мурманской области подвело итоги по кредитованию за первый квартал 2026 года. Как показала статистика, северяне стали чаще брать банковские займы: в сравнении с таким же периодом прошлого года +29%. В первом квартале общая сумма кредитов составила 33,2 миллиарда рублей.

В основном рост обеспечила ипотека. С января по март жители Кольского Заполярья оформили более 1400 таких договоров, что на 93% больше, чем в том году, а их общая сумма составила 5,1 миллиарда рублей.

«На оживление рынка розничного кредитования повлияло снижение ключевой ставки, которое Банк России проводит с июня прошлого года. Ставки по долгосрочным потребительским кредитам и рыночной ипотеке снижаются вслед за ключевой ставкой. Регулятор применяет макропруденциальные лимиты которые ограничивают выдачу денег заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры не позволяют людям накапливать чрезмерный долг и способствуют снижению общей закредитованности», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним: «Арктическая ипотека» в Мурманской области стала доступнее: ее действие распространили на новые категории получателей.

Так, в их число вошли те, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. К таким территориям отнесены 11 административно-территориальных образований. Также льготную ипотеку могут получить работники государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным (медики из домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru