Экс-директору Управления капитального строительства Мурманска изменили формулировку увольнения

Сначала экс-главу уволили по соглашению сторон, но сейчас формулировка изменена на «в связи с утратой доверия». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска по итогам антикоррупционной проверки через суд добилась изменения формулировки увольнения бывшего директора Управления капитального строительства в Мурманске.

«Установлено, что должностное лицо допустило возникновение конфликта интересов, выразившегося в непринятии мер по предотвращению ситуации, когда личная заинтересованность через дружественные связи повлияла на выбор подрядчика и дальнейшее участие в его хозяйственной деятельности при исполнении семи муниципальных контрактов на снос аварийных домов, реализованных в Мурманске в 2024 году», - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Сначала экс-главу уволили по соглашению сторон, но сейчас формулировка изменена на «в связи с утратой доверия».

Напомним: топ-менеджера из Мурманска уволили после громкого ДТП с машиной экс-футболиста «Спартака» в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru