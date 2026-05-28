Топ-менеджера из Мурманска уволили после громкого ДТП с машиной экс-футболиста «Спартака» в Москве

После громкого ДТП в Москве X5 Group уволила 43-летнего управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко - уроженца Мурманска. Решение в компании приняли практически сразу после аварии.

Речь идет о ДТП, которое произошло вечером 24 мая в столице на Мичуринском проспекте, 8к1. По предварительным данным, Кирилл Кузьменко за рулем Porsche проехал на красный свет и врезался в автомобиль Voyah, который после столкновения перевернулся. Известно, что вторая машина принадлежит бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову, но в момент аварии он не вел иномарку и в авто не находился - за рулем был его приятель. Пострадала пассажирка Voyah.

После столкновения, как сообщают очевидцы, водитель Porsche покинул место происшествия, при этом даже не заглушил двигатель автомобиля.

В X5 Group отреагировали жестко. В компании заявили, что вопросы безопасности для них - не просто формальность.

«Это часть наших ценностей и принципов, которые должны соблюдаться каждым сотрудником во всем - в еде, в логистике, во всех рабочих процессах. Несмотря на то, что авария произошла в нерабочее время и на личном автомобиле Кирилла, любой менеджер нашей компании обязан соблюдать правила безопасности на дороге и подавать пример своим сотрудникам и всей отрасли. Компания приносит искренние сожаления пострадавшим и готова оказать всю необходимую помощь», - написали X5 Group в своих соцсетях.

После аварии история получила продолжение уже в суде. Мировой судья района Раменки рассмотрит административный протокол в отношении бывшего топ-менеджера «Х5 Транспорт».

По данным суда, Кузьменко не выполнил требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит лишение водительских прав, а также штраф до 45 тысяч рублей. Заседание назначено на 15 июня.

Известно, что Кирилл Кузьменко родился 1 сентября 1982 года в Мурманске. У него довольно серьезный послужной список: окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика». Позже получил степень EMBA по российско-швейцарской программе «Управление бизнесом» в Лозанне.

Обучался в аспирантуре Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России по направлению «Мировая экономика». Карьеру начинал в «КПМГ», где работал в отделах аудита и финансового консалтинга.

В X5 Group пришел в 2009 году на должность менеджера по консолидации. Дальше карьера развивалась стремительно: от начальника отдела МСФО-отчетности до руководящих должностей в транспортном направлении компании. С 2019 года и до последнего времени Кирилл Кузьменко занимал должность управляющего директора БЕ «Транспорт» в ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Основной специализацией топ-менеджера были транспорт и логистика.

