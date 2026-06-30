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НовостиОбщество30 июня 2026 6:10

«Трава ростом с человека». Жители Мурманской области жалуются на заросли в городах

Жители Мурманска жалуются на заросли борщевика
Ника СВЕТЛОВА
На странице губернатора Мурманской области в ВК северяне жалуются на заросли травы. Особенные опасения вызывает борщевик.

На странице губернатора Мурманской области в ВК северяне жалуются на заросли травы. Особенные опасения вызывает борщевик.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На странице губернатора Мурманской области в ВК северяне жалуются на заросли травы. Особенные опасения вызывает борщевик.

«Интересует вопрос по поводу бездействия многих управляющих компаний по выкосу травы, которая уже местами с человеческий рост», - написал Александр Корякин.

Сигналы поступают и из других населенных пунктов. Местные администрации реагируют на жалобы и обещают, что УК будут выданы предписания устранить заросли.

Напомним: в администрации Мурманска напомнили жителям о правилах безопасности при встрече с борщевиком и объяснили, как отличить опасное растение от его безопасного родственника.

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