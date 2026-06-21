Жителям Мурманска рассказали, как отличить опасный борщевик от безопасного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В администрации Мурманска напомнили жителям о правилах безопасности при встрече с борщевиком и объяснили, как отличить опасное растение от его безопасного родственника.
В регионе встречаются два вида борщевика. Опасным считается борщевик Сосновского. Это крупное растение высотой до четырех метров с толстым гладким стеблем, крупными белыми соцветиями и большими резными листьями.
А вот борщевик Сибирский не представляет опасности для человека. Он значительно ниже, имеет покрытый жесткими волосками стебель, желтоватые соцветия и более узкие листья.
«Опасность борщевика Сосновского связана с его соком, который содержит фурокумарины. В южных регионах эти вещества могут вызывать серьезные ожоги кожи под воздействием солнца. В условиях Кольского полуострова свойство вызывать ожоги практически отсутствует, но специалисты все равно работают в защитных костюмах», - сообщили в мэрии.
Основным способом борьбы с опасным растением в Мурманске остается многократное скашивание до начала цветения. Такой метод позволяет не допустить образования семян и постепенно истощить растение.
В администрации также напомнили, кто отвечает за покос борщевика на разных территориях. Во дворах этим занимаются управляющие компании, вдоль дорог - ММБУ «УДХ», в парках и скверах - МАУК «Мурманские городские парки и скверы», а на пустырях - ММБУ «Экосистема».
Если сок борщевика попал на кожу, необходимо как можно быстрее промыть пораженное место водой с мылом и защитить его от солнечных лучей минимум на двое суток. При появлении покраснений или волдырей следует обратиться к врачу. Если сок попал в глаза, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru