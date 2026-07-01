Предпринимательницу из Мурманска будут судить из-за упавшей из седла женщины

На конной прогулке под Мурманске пострадала женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

32-летнюю северянку, которая как ИП организовывает конные прогулки, будут судить - ей вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемая в ходе предоставления услуги по проведению конной прогулки в районе железнодорожной станции Выходной в полной мере не обеспечила безопасность потерпевшей, вследствие чего произошло падение последней из седла лошади. В результате падения потерпевшая получила травму, которая оценивается как причинившая вред здоровью средней тяжести», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Напомним: охранное предприятие из Мурманска подало в суд на клиента, который не оплачивал услуги. Иск рассмотрел Ленинский районный суд. В мае 2021 года предприятие и индивидуальный предприниматель заключили договор возмездного оказания охранных услуг. ЧОП должен был охранять торговый павильон, а бизнесмен платить за это 3 тысячи рублей ежемесячно. Но с 17 января 2023 года по 14 октября 2025 года ИП перестал оплачивать услуги, из-за чего образовался долг, а затем сумма увеличилась за счет неустойки.

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