В Мурманске охранное предприятие подало в суд на клиента

Суд встал на сторону охранного предприятия. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Охранное предприятие из Мурманска подало в суд на клиента, который не оплачивал услуги. Иск рассмотрел Ленинский районный суд.

В мае 2021 года предприятие и индивидуальный предприниматель заключили договор возмездного оказания охранных услуг. ЧОП должен был охранять торговый павильон, а бизнесмен платить за это 3 тысячи рублей ежемесячно. Но с 17 января 2023 года по 14 октября 2025 года ИП перестал оплачивать услуги, из-за чего образовался долг, а затем сумма увеличилась за счет неустойки.

«Рассмотрев дело, суд решил взыскать с ответчика в пользу охранного предприятия задолженность по договору в размере 56 322 рублей, неустойку в размере 112 869 рублей, а также взыскивать с индивидуального предпринимателя неустойку, предусмотренную договором за период с 15 октября 2025 года по день фактического исполнения обязательств по договору, начисляемую на сумму задолженности по основному долгу», - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Напомним: в Арбитражный суд Мурманской области поступил иск о признании «Арктиксервис - Мурманский океанариум» банкротом.

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