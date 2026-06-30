«Такого никогда не было». Жители Печенги жалуются на воду с плохим запахом и цветом

На странице губернатора Мурманской области в ВК жители Печенги массово жалуются на качество водопроводной воды в поселке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На странице губернатора Мурманской области в ВК жители Печенги массово жалуются на качество водопроводной воды в поселке.

«Вода отвратительная, желтая, с запахом. С весны ничего не меняется, люди ездят на родник и покупают воду», «Очень остро стоит проблема с качеством воды, купать детей невозможно и пить тем более», «Более месяца люди используют такую воду. Конкретно страдает все Печенгское шоссе», «Такого никогда не было», - жалуются северяне.

«Нам не могут подать в дома чистую воду с марта месяца. Задаем вопросы, обещания есть, но так ничего и не делается. Воду покупаем для приготовления пищи за свой счет. Труба, которую должны заменить во дворе дома № 7 др сих пор не заменена. Одни обещания. Каждый раз обещают, а так ничего и не сделали. Прошел уже месяц лета. Как людям жить дальше не знаем, я бы может приехал к вам на прием, но я сейчас нахожусь на СВО. Большая часть жителей - жены и дети участников СВО», - написал Андрей Кемский.

Как рассказали в администрации Печенгского округа, по поручению главы муниципалитета «Мурманскводоканал»приступит к забору проб воды во всех домах.

«Пробы будут взяты для дальнейшего анализа и проверки состояния воды, подаваемой жителям», - уточнили в администрации.

Напомним: более 30 мешков мусора собрали во время уборки Безымянного ручья в Мурманске.

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