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НовостиОбщество7 июня 2026 9:15

Более 30 мешков мусора собрали во время уборки Безымянного ручья в Мурманске

В Мурманске очищают водоемы в рамках акции «Вода России»
Наталья ЛОБАНОВА
Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к мероприятиям акции «Вода России», которые будут проходить летом. Фото: Минприроды Мурманской области

Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к мероприятиям акции «Вода России», которые будут проходить летом. Фото: Минприроды Мурманской области

В Мурманске в рамках всероссийской акции «Вода России» провели уборку ручья Безымянного, который протекает вдоль улицы Копытова.

В уборке приняли участие сотрудники регионального минприроды и подведомственных учреждений. По итогам акции участники собрали более 30 мешков отходов, которые затем вывез Мурманский филиал АО «Ситиматик».

«Ручей Безымянный испытывает значительное антропогенное воздействие, поэтому подобные мероприятия планируется проводить на протяжении всего теплого сезона», - сообщили в минприроды региона.

В регионе продолжится очистка и других водоемов. Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к мероприятиям акции «Вода России», которые будут проходить летом.

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