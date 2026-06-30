В Мурманской области усилят безопасность промышленных объектов

Главная задача - усилить готовность промышленных объектов по поручению президента. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На штабе при правительстве Мурманской области обсудили обеспечение безопасности критической инфраструктуры. Главная задача - усилить готовность промышленных объектов по поручению президента.

«Работаем со всеми коллегами в тесной связке: договорились с руководителями, что они несут персональную ответственность за усиление безопасности на своих объектах. На объектах ЖКХ при подготовке к осенне-зимнему периоду особенно важно, чтобы предприятия коммунальной и энергетической инфраструктуры были обеспечены достаточными аварийными запасами, имели достаточное количество резервных источников электро- и теплоснабжения», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в последние дни водители сообщают о многокилометровых пробках на юге Мурманской области. Как объяснили в оперштабе региона, их причина - плановый обязательный досмотр всех транспортных средств, которые следуют в сторону Мурманска. Его проводят на федеральной трассе «Кола» в районе Кандалакши.

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