Оперштаб объяснил причину больших пробок на юге Мурманской области

Водителям напомнили простые действия при досмотре: показать документы, открыть багажник и сохранять спокойствие. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни водители сообщают о многокилометровых пробках на юге Мурманской области. Как объяснили в оперштабе региона, их причина - плановый обязательный досмотр всех транспортных средств, которые следуют в сторону Мурманска. Его проводят на федеральной трассе «Кола» в районе Кандалакши.

«Данные рейды проводятся регулярно. Спасибо за ваше понимание и терпение. Безопасность - это то, что мы создаём вместе», - рассказал заместитель губернатора - министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

Водителям напомнили простые действия при досмотре: показать документы, открыть багажник и сохранять спокойствие.

Напомним: на портале «Наш Север» заработала специальная форма для обращений жителей Мурманской области по состоянию дорог. Это часть проекта «Народный контроль состояния дорог». Поручение о таком методе губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона 22 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru