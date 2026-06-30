Мурманскому океанариуму перевели в дар 450 тысяч рублей

Организация уже несколько лет находится в трудном положении. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе для Мурманского океанариума открыли специальный счет, на который все желающие могут перевести деньги в дар.

Организация уже несколько лет находится в трудном положении. С 1 января 2022 года здесь не проходят выступления из-за отсутствия лицензии, за это время накопились долги, из-за которых у океанариума могут забрать земельный участок. Также с февраля сотрудники не получают зарплату.

Чтобы закрыть эту задолженность, надо собрать 2,5 миллиона рублей.

«По состоянию на сегодняшнее утро (30 июня) собрано 450 тысяч рублей. На прошлой неделе мы временно приостанавливали сбор. Был технический сбой. Представители банка, правительства и наш директор приложили немало усилий для его устранения. Сейчас средства уходят на зарплату сотрудников. И это действительно важно, пять месяцев без зарплаты выживать практически невозможно», - рассказали в океанариуме.

Там рассказали, что деньги поступают не только от жителей Мурманской области, но и из других регионов, от властей и участников СВО.

Также усилиями неравнодушных северян завершается реконструкция здания, необходимая для получения лицензии.

Напомним: Мурманскому океанариуму передали 600 килограммов беломорской сельди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru