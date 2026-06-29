Мурманскому океанариуму передали 600 килограммов беломорской сельди

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Пока дела у Мурманского океанариума остаются печальными, его поддерживают неравнодушные северяне. В частности, рыбаки передают для животных рыбу, так как собственник оставил сотрудников без зарплаты, а организацию без возможности закупить корм.
«"Русская Община Мурманска" помогла местному океанариуму с кормом для тюленей, доставив 600 кг беломорской сельди, выловленной поморами в Кандалакшском заливе Белого моря», - сообщили в группе организации в ВК.
Ранее был открыт счет, на который океанариум принимает деньги в дар.
Напомним: в Арбитражный суд Мурманской области поступил иск от уполномоченного органа о признании «Арктиксервис - Мурманский океанариум» банкротом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru