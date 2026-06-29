Мурманскому океанариуму передали 600 килограммов беломорской сельди

С кормом для животных в океанариуме помогают неравнодушные северяне. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока дела у Мурманского океанариума остаются печальными, его поддерживают неравнодушные северяне. В частности, рыбаки передают для животных рыбу, так как собственник оставил сотрудников без зарплаты, а организацию без возможности закупить корм.

«"Русская Община Мурманска" помогла местному океанариуму с кормом для тюленей, доставив 600 кг беломорской сельди, выловленной поморами в Кандалакшском заливе Белого моря», - сообщили в группе организации в ВК.

Ранее был открыт счет, на который океанариум принимает деньги в дар.

Напомним: в Арбитражный суд Мурманской области поступил иск от уполномоченного органа о признании «Арктиксервис - Мурманский океанариум» банкротом.

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