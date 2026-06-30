На выходных в Мурманской области задержали 12 пьяных водителей

В отношении северянина составили административный протокол. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные, 27 и 28 июня, в Мурманской области задержали 12 пьяных водителей. Такими данными поделились в региональной Госавтоинспекции.

Так, один нетрезвый северянин попался на улице Привокзальной в Мурманске - странно едущий Renault привлек внимание сотрудников ДПС в 2.45 27 числа. За рулем оказался молодой человек.

«После остановки транспортного средства и общения с водителем,сотрудники полиции выявили у него характерные признаки алкогольного опьянения (резкий запах алкоголя изо рта,нарушение речи). Результаты исследования, проведенного с применением технического средства измерения, подтвердили опасения полицейских: содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,21 мг/л», - рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении северянина составили административный протокол.

Напомним: стали известны подробности ДТП с пятью пострадавшими у Ловозера.

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