Стали известны подробности ДТП с пятью пострадавшими у Ловозера

Отечественная машина улетела в кювет. Фото: vk.ru/murman01

Вечером 23 июня на 68 километре региональной дороги Оленегорск - Ловозеро произошло ДТП с участием одной машины и пятью пострадавшими. В Госавтоинспекции Мурманской области рассказали подробности.

Информация о происшествии поступила в 19.11.

«Водитель, молодой человек 2004 года рождения, управляя технически исправным автомобилем «ВАЗ-2108», на прямом участке дороги не справился с управлением. Предварительной причиной послужил неправильный выбор скоростного режима с учетом дорожных и погодных условий. В результате автомобиль ушел в неконтролируемый занос, после чего вылетел на встречную обочину, съехал в придорожный кювет и опрокинулся», - рассказали в ведомстве.

Изначально в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области рассказали о пяти пострадавших. По уточненным данным от Госавтоинспекции, водитель получил ушибы и ссадины, госпитализация ему не понадобилась. Более серьезные травмы получила 17-летняя девушка-пассажир, сидевшая сзади. Она проходит стационарное лечение в больнице и находится под контролем врачей.

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