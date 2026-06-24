Пять человек пострадали в ДТП на дороге Ловозеро - Оленегорск

Отечественная машина улетела в кювет. Фото: vk.ru/murman01

Серьезное ДТП произошло вечером 23 июня на десятом километре дороги Ловозеро - Оленегорск. Сообщение о нем поступило в 19.13.

«Произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля ВАЗ-2108. Пострадали пять человек, они были переданы бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним: в Мурманске водитель мотоцикла попал в ДТП сам с собой.

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