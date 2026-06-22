В Мурманске водитель мотоцикла попал в ДТП сам с собой

После ДТП байкера увезли в травмпункт. Фото: Госавтоинспекция Мурманской области

Госавтоиснпекция Мурманской области рассказала подробности ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло 20 июня в 21.02 в Мурманске.

«На проспекте Кольском в районе дома № 80 водитель мотоцикла «ИРБИС ТТ125» 1992 года рождения двигался со стороны улицы Кооперативная в направлении улицы Морская. Он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию двухколесного транспортного средства», - рассказали в Госавтоинспекции.

Байкера увезли в травмпункт, врачи оценили его травмы как различной степени тяжести.

Напомним: в районе Апатитов ночью 19 июня произошло ДТП. На 10-м километре автоподъезда к городу легковой автомобиль Audi A4 съехал в кювет.

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