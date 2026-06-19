В районе Апатитов после ДТП с Audi госпитализировали человека

На 10-м километре автоподъезда к городу легковой автомобиль Audi A4 съехал в кювет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В районе Апатитов ночью 19 июня произошло ДТП. На 10-м километре автоподъезда к городу легковой автомобиль Audi A4 съехал в кювет.

«На месте происшествия работали спасатели. Один человек пострадал, госпитализирован бригадой скорой помощи», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

Напомним: ремонт дороги на улице Павлова в Мурманске завершат до конца лета.

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