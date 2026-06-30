В администрации Мурманска рассказали, как проходит реконструкция «Алеши»

Такого масштабного обновления достопримечательность еще не знала. Фото: Администрация города Мурманска

В мае мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закрыли на реконструкцию, которая продлится порядка трех лет. Такого масштабного обновления достопримечательность еще не знала.

В администрации Мурманска рассказали, что сейчас идут подготовительные мероприятия. Специалисты сняли наружную обшивку с пилона и провели первичное обследование конструкций.

«Сейчас они обрабатывают данные инженерных изысканий и геодезии, чтобы составить полную картину состояния несущих элементов. Параллельно проектировщики приступили к разработке документации. Также идет проверка наличия подземных коммуникаций, чтобы исключить повреждение кабелей или сети, оформляются разрешения на подключение к водоснабжению и электричеству», - рассказали в администрации Мурманска.

Ранее стало известно, что у «Алеши» в Мурманске начались инженерные изыскания и геодезические измерения.

Напомним: на территории мемориала планируют создать музей. Рассматривается как вариант строительства отдельного здания, так и размещение выставочного зала внутри пирамиды рядом с памятником, символизирующей приспущенное знамя.

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