На территории у «Алеши» в Мурманске планируют создать музей

29 мая территорию мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске закроют для подготовки к благоустройству территории и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия.

Работы продлятся три года, их планируют завершить к октябрю 2028 года, когда Мурманск отметит 112 лет со дня основания.

Сам «Алеша» не изменится, его просто приведут в порядок и укрепят. А вот другие изменения будут более наглядными.

Так, на территории мемориала планируют создать музей. Рассматривается как вариант строительства отдельного здания, так и размещение выставочного зала внутри пирамиды рядом с памятником, символизирующей приспущенное знамя.

«Первым этапом работ станут изыскания, которые покажут, если ли техническая возможность разместить музей внутри пирамиды», - рассказал генеральный директор компании-подрядчика «МСК» Константин Пилецкий.

Напомним: из-за реконструкции «Алеши» Вечный огонь из Мурманска перенесут в Долину Славы.

