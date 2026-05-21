Из-за реконструкции «Алеши» Вечный огонь из Мурманска перенесут в Долину Славы

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
29 мая начнется масштабная реконструкция мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске, которая продлится три года.
Как рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, 27 мая состоится перенос Вечного огня от подножия «Алеши» в Долину Славы
«На торжественную церемонию пригласим почетных жителей, почетных гостей и всех желающих», - рассказал глава Мурманска Иван Лебедев.
Проект реконструкции мемориала поддержал президент России. Из федерального бюджета выделена субсидия в 901,7 миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru