НовостиОбщество21 мая 2026 9:48

Из-за реконструкции «Алеши» Вечный огонь из Мурманска перенесут в Долину Славы

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закрывается на трехлетнюю реконструкцию
Мария ПАШЕНКОВА
Проект реконструкции мемориала поддержал президент России.

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

29 мая начнется масштабная реконструкция мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске, которая продлится три года.

Как рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, 27 мая состоится перенос Вечного огня от подножия «Алеши» в Долину Славы

«На торжественную церемонию пригласим почетных жителей, почетных гостей и всех желающих», - рассказал глава Мурманска Иван Лебедев.

Проект реконструкции мемориала поддержал президент России. Из федерального бюджета выделена субсидия в 901,7 миллиона рублей.

