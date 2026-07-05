Министр Парамонова: План объединения площади Пять Углов в Мурманске был еще в советское время

Сейчас готовность площади Пять Углов оценивается в 85%. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске продолжается благоустройство площади Пять Углов. Два ее участка, которые ранее разделяла улица Воровского, по которой ездил транспорт (перед конгресс-отелем «Меридиан» и гостинично-деловым центром «Арктика») объединят.

«Это будет главное городское пространство и сердце города, объединенные площади будут концептуально считываться как переход от строгой монументальной композиции плывущих льдин к арктическому саду камней с ландшафтом тундры и фонтаном, интегрированным в рельеф, - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова. – Отмечу, что идея объединения двух пространств была еще у советских градостроителей. Несколько раз к ней пытались вернуться, но реализовать не удалось. Этот проект для нас символизирует преемственность поколений».

Сейчас готовность площади Пять Углов оценивается в 85%.

Напомним: в Мурманской области подвели итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. В этом году в нем приняли участие 66 тысяч северян, а за предыдущие пять лет в общей сложности - 300 тысяч человек.

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