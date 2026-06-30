66 тысяч жителей Мурманской области проголосовали за объекты благоустройства

В этом году реализуют проекты, победившие в 2025-м. Сейчас большая работа идет в Мончегорске, Териберке, Апатитах и Ковдоре. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области подвели итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. В этом году в нем приняли участие 66 тысяч северян, а за предыдущие пять лет в общей сложности - 300 тысяч человек.

По итогам голосования были выбраны 16 пространств для приоритетного благоустройства, к которым приступят уже в 2027 году.

«Важно, что люди сами говорят, что делать в первую очередь, и мы должны действовать именно на основании позиции наших жителей. За пять лет проведения свыше 300 тысяч человек проголосовали где, какой объект нужно делать в приоритете. Именно так мы и действуем. По итогам этих решений в регионе реализовано более 90 общественных пространств различного формата», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году реализуют проекты, победившие в 2025-м. Сейчас большая работа идет в Мончегорске, Териберке, Апатитах и Ковдоре.

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