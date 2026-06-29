В правительстве Мурманской области озвучили новые кадровые перестановки

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис озвучил новые кадровые перестановки. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис озвучил новые кадровые перестановки.

Министром информационной политики стала Ирина Бринькова. Возглавлявшая ведомство пять лет Ольга Степакова назначена вице-губернатором - министром цифрового развития.

«Ирина Юрьевна присоединилась к команде правительства в прошлом году. Участвовала в подготовке Международного арктического форума. Переехала с семьей в Мурманск. Искренне влюбилась в наш регион и занималась проектом «Курс на Север», а также вопросами демографии в качестве моего советника. Вместе мы работали еще в Минстрое России, когда наша команда запускала проект по комфортной городской среде. Ирина Юрьевна отвечала за коммуникационное сопровождение этой работы, выстроила межрегиональное взаимодействие. В дальнейшем курировала ведомственный проект «Умный город», – рассказал Андрей Чибис.

Он отметил большой опыт нового министра, ее работу в качестве преподавателя в МГИМО, проекты в банковской сфере, Агентством стратегических инициатив. Курировать информационный блок в правительстве Мурманской области будет Александра Кондаурова, которая сама в свое время были министром информационной политики.

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