Ольга Степакова стала министром цифрового развития Мурманской области

Ольга Степакова стала вице-губернатором - министром цифрового развития Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 29 июня губернатор Андрей Чибис сообщил о новых кадровых перестановках.

Так, министр информационной политики Ольга Степакова назначена вице-губернатором - министром цифрового развития. Ранее занимавшая этот пост Елена Семенова ушла в отставку.

Ольга Андреевна возглавляла мининформ пять лет.

«За эти годы она выстроила системную и эффективную работу, этот опыт очень важен, чтобы четко понимать, как воспринимают цифровые сервисы граждане, чего ждут от власти. Цифровизация - это не только безопасность и коммуникация, но и вопрос удобства для человека. Президент не раз подчеркивал, что цифровизация – ключевой приоритет для повышения качества жизни. Также важна тема внедрения искусственного интеллекта во вех отраслях, это ускоряет и упрощает огромное количество процессов. Перед вами, Ольга Андреевна, стоит непростая задача, имеющая крайне важное значение», - рассказал Андрей Чибис.

Вместо Степаковой пост министра информационной политики займет Ирина Бринькова.

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