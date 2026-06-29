С 1 июля в Мурманской области проиндексируют 15 социальных выплат

С 1 июля в Мурманской области проиндексируют 15 видов региональных социальных выплат, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Мурманской области проиндексируют 15 видов региональных социальных выплат, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Для этого из регионального бюджета дополнительно выделят более 60 миллионов рублей.

«Поддержка людей остается ключевым приоритетом», – сообщил Андрей Чибис.

Такая помощь касается более 200 тысяч человек, среди них - 25 тысяч семей с детьми. Речь идет о таких мерах, как региональный материнский капитал, выплаты семьям с детьми, компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, почетным донорам, а также специалистам, которые работают в сельской местности.

Напомним: с начала 2026 года более трех тысяч жителей Кольского Заполярья вышли на пенсию досрочно, об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Мурманской области. Большая часть от этого числа - женщины (1949 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru