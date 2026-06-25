Жителям Мурманской области напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

При исчислении «северного стажа» учитываются не все периоды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более трех тысяч жителей Кольского Заполярья вышли на пенсию досрочно, об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Мурманской области. Большая часть от этого числа - женщины (1949 человек).

Досрочно стать пенсионерами могут те, кто имеет не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж: для женщин — не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет. Кроме того, сумма пенсионных коэффициентов на лицевом счете должна быть не менее 30. Женщины с двумя и более детьми, имеющие 12 лет «северного» и 20 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.

«При исчислении «северного стажа» учитываются не все периоды. Нестраховые периоды, такие как отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, служба в армии по призыву и уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет, включаются только в страховой стаж. Исключением являются периоды военной службы по мобилизации и пребывания в добровольческих формированиях: они включаются в «северный стаж», если следовали за работой на Крайнем Севере», - рассказали в региональном отделении СФР.

Также на льготы могут рассчитывать саами (оленеводы, рыбаки, охотники), постоянно проживающих и работающих в районах Крайнего Севера. Женщины, проработавшие по профессии 20 лет, а мужчины – 25, выходят на пенсию соответственно в 45 и 50 лет.

Напомним: на последнем весеннем заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели вопрос, который касается коренных малочисленных народов России. Наша редакция узнала, в чем была его суть и чем он важен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru