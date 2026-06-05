О льготной пенсии замолвите слово. На федеральном уровне будут защищать права саами Мурманской области

До пенсионной реформы в Мурманской области выходили на заслуженный отдых раньше. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На последнем весеннем заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели вопрос, который касается коренных малочисленных народов России. Наша редакция узнала, в чем была его суть и чем он важен.

Облдума направит обращение сразу двум адресатам: председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину - о внесении изменений в правовые акты правительства Российской Федерации в части установления гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.

- Этот тот случай, когда документ был подготовлен и подписан представителями всех фракций, - рассказал председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко. – Дважды вопрос рассматривали на заседании профильного комитета в феврале и марте. Уже дважды через Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России пытались решить его на федеральном уровне, по тем или иным причинам нам отказывали. Наши коллеги единолично выходили с этими предложениями.

При этом поддержка в этом вопросе была и со стороны губернатора, и министерства внутренней политики Мурманской области.

В чем же суть обращения, которое идет по такому непростому пути? Оно касается необходимости включения Ковдорского и Терского муниципальных округов в перечень районов проживания малочисленных народов Севера. Это дает право представителям всех саамов, проживающих в данных муниципальных округах Мурманской области, на льготную социальную пенсию.

Льгота дает право выхода на социальную пенсию ранее, чем остальным: с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин. До пенсионной реформы в таком возрасте на пенсию уходили все жители Мурманской области, которая полностью относится к районам Крайнего Севера. Однако теперь северяне могут на это рассчитывать с 55 и 60 лет соответственно.

Сейчас к таким территориям в Кольском Заполярье относят полностью Кольский и Ловозерский округа, а из Ковдорского округа только населенный пункт Ёнский. При этом, как сообщил депутат Александр Клементьев, на территории Ковдорского и Терского округов живут 92 и 10 саами соответственно. Очередь выхода на льготную пенсию сейчас подходит у четырех человек.

Саами в Мурманской области живут в разных округах, но не все они попадают под действие льготной пенсии. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

- Даже некоторые населенные пункты, из которых пошли саами, не включены в это постановление, - добавил Михаил Мищенко.

И это действительно так.

- Ярким примером несправедливости сложившегося положения являются два населенных пункта Ковдорского муниципального округа, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Это населенный пункт Ёнский, включенный в перечень районов, и находящееся в трех километрах от него село Ёна, которое отсутствует в данном перечне. Получается, что саам, проживающий в Ёнском, имеет право на льготную социальную пенсию, а саам, проживающий в трех километрах от него в селе Ёна, - нет. Следует отметить, что именно село Ёна, основанное в 1840-х годах, является центром саамской культуры Ковдорского муниципального округа, - добавил Клементьев.

Как отметил депутат Александр Макаревич, коренные малочисленные народы сейчас нуждаются не в декларативной, а реальной поддержке с точки зрения сохранения своей самоидентичности.

К слову, саами Мурманской области продолжают сохранять традиционные виды хозяйственной деятельности – оленеводство и рыболовство.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, заполярные парламентарии снова бьются за права саами. Как подчеркнул спикер облдумы Сергей Дубовой, он готов лично на федеральном уровне отстаивать эту тему.

- Речь о не более чем сотне человек. Это копеечный вопрос! Я готов лично приехать и доказать, что изменения нужны, - добавил Дубовой.

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