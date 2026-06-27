Первый выпуск «Профессионалитета» в Ковдоре: 39 молодых специалистов готовы пополнить ряды горняков

Из стен учебного заведения вышли 39 молодых специалистов. Фото: Ковдорский ГОК

В Ковдорском политехническом колледже состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по федеральному проекту «Профессионалитет». Из стен учебного заведения вышли 39 молодых специалистов, готовых продолжить свой профессиональный путь на горнодобывающих предприятиях региона. Ключевым партнером проекта выступил Ковдорский ГОК.

Каждый из выпускников прошел интенсивное обучение по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Сегодня без них невозможно представить работу современных предприятий горнодобывающей отрасли. Обучение включало в себя не только теорию, но и многочасовую практику на Ковдорском ГОКе. Многие из бывших студентов уже заключили целевые договоры с градообразующим предприятием и в ближайшее время приступят к работе.

– Для нас качество подготовки молодых кадров имеет особое значение. Мы точно знаем: хороший специалист – это не тот, кто просто освоил технологию, а тот, кто понимает свое дело и готов достигать в нем новых вершин. Выпускники «Профессионалитета» – именно такие. Во время прохождения практики они уже доказали, что готовы работать на результат, – подчеркнул генеральный директор Ковдорского ГОКа Валерий Николаевич Кулецкий.

Ковдорский политехнический колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году, войдя в образовательный кластер горнодобывающей промышленности Мурманской области вместе с Апатитским, Оленегорским и Мончегорским колледжами. За это время подготовка кадров для Ковдорского ГОКа и других предприятий региона в стенах колледжа вышла на качественно новый уровень. Студенты осваивают востребованные рабочие специальности на современном оборудовании, проходят производственную практику непосредственно на комбинате и с первого курса погружаются в реальные производственные процессы.

– Федеральный проект «Профессионалитет» – это отличная технология подготовки кадров. С первого дня обучения студенты становятся частью не только образовательного, но и производственного процесса, – отметила заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Михайловна Зубрицкая. – Когда работодатель приходит в колледж и помогает выстраивать программы под запросы предприятия, а сотрудники предприятия становятся преподавателями – это многого стоит. Под их руководством студенты осваивают именно те навыки, которые нужны на производстве.

Благодаря федеральному проекту бывшие студенты придут на предприятие с пониманием производства и с опытом практической работы. Для комбината – это стабильный приток молодых квалифицированных кадров. Для ребят – гарантированное трудоустройство, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне.

Каждый из выпускников прошел интенсивное обучение по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Фото: Ковдорский ГОК

– «Профессионалитет» – это возможность для учащихся с первых дней поступления в колледж сразу погрузиться в атмосферу производства. Это огромный плюс как для предприятия, так и для студентов, – рассказал руководитель направления по работе с персоналом горнорудных предприятий Сергей Александрович Волков. – После прохождения программ выпускников уже не надо адаптировать к производству и для них гарантировано трудоустройство. Кроме того, студенты, заключившие целевой договор с Ковдорским ГОКом, получают стипендиальную поддержку.

Первый выпуск «Профессионалитета» в Ковдоре – это важный шаг в развитии кадрового потенциала не только комбината, но и всей Мурманской области. Арктика нуждается в специалистах, которые умеют работать с современной техникой, знают производство и готовы жить и трудиться на Севере. Сегодняшние выпускники – именно такие люди.

– Выпускной – значимое событие для каждого из студентов. Это не просто вручение дипломов. Это первый шаг во взрослую профессиональную жизнь, – сказала депутат Мурманской областной Думы Ирина Викторовна Просоленко. – За годы обучения каждый из них научился работать в команде, достигать целей и преодолевать трудности. Их знания и опыт всегда нужны здесь, на Севере. Отдельные слова признательности и благодарности – педагогам. Ведь они передали выпускникам не только знания, но и частичку своей души.

В торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы и сувениры от колледжа. Ковдорский ГОК подготовил для каждого из 39 выпускников «Профессионалитета» особый подарок – иллюстрированную энциклопедию по Великой Отечественной войне. Это не просто хроника самой страшной битвы в истории нашей Родины, а работа ведущих военных историков, позволяющая узнать ее в мельчайших деталях. На комбинате ждут не просто квалифицированных рабочих, а образованных и думающих людей, понимающих значимость своей работы не только для региона, но и для страны в целом.

Каждый из выпускников прошел интенсивное обучение по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Фото: Ковдорский ГОК

– Забота о разностороннем развитии подрастающего поколения – это вклад в развитие комбината и города. Мы всегда открыты для молодежи, которая решила связать свою профессиональную деятельность с горнодобывающей отраслью, – добавил начальник управления по работе с персоналом Ковдорского ГОКа Игорь Анатольевич Васильев.

Проект «Профессионалитет» продолжает работать. Впереди – новые наборы, новые студенты и новые выпуски. Ковдорский ГОК остается главным работодателем и надежным партнером колледжа, потому что без сильных кадров нет сильного производства. И это будущее уже начинается сегодня – с 39 молодых специалистов, которые выбрали горнодобывающую отрасль.

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