Глава Мурманска встретился с лучшими выпускниками 2026 года

Чествование лучших выпускников Мурманска - традиция. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Иван Лебедев встретился с лучшими выпускниками 2026 года. Встреча прошла в администрации города, где ребята не только рассказали о своих успехах в учебе, но и рассказали, какой бы хотели видеть малую Родину в год ее 110-летия и в будущем.

Так, Ульяна Коляда рассказала, что мечтает о создании собственного мюзикла и открытии музыкального театра в области.

«Такие ребята — гордость нашего города. Их умение воплощать смелые идеи, будь то собственные цифровые проекты или победы в масштабных культурных проектах, доказывает, что у Мурманска прекрасное будущее», — рассказал Иван Лебедев.

Лучшим выпускникам вручили памятные дипломы и грамоты.

Напомним: число стобалльников по ЕГЭ в Мурманске увеличилось: четыре выпускника написали экзамен по физике на 100 баллов.

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