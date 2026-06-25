Четыре выпускника в Мурманске сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Общее число стобалльников по ЕГЭ в Мурманске выросло до 18. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Мурманска Иван Лебедев рассказал, что число стобалльников по ЕГЭ в городе увеличилось: четыре выпускника написали экзамен по физике на 100 баллов.

«Тимофей Яшкин (гимназия № 9), Роман Шеин (гимназия № 10) и Никита Каиров (Мурманский академический лицей) показали высший результат по физике. А Артем Горбунов (школа № 36) не только подтвердил стопроцентный результат по математике, но и набрал 100 баллов по физике — два предмета на высшем уровне», - рассказал Иван Лебедев.

Таким образом общее число стобалльников в областном центре выросло до 18, два человека показали максимальный результат сразу по двум предметам.

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